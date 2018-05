Terror: Dutzende Tote bei Taliban-Offensive in Afghanistan

KabulDie radikalislamischen Taliban haben im Rahmen ihrer Frühjahrsoffensive am Dienstag in mehreren Provinzen Afghanistans mindestens 40 Menschen getötet und Dutzende verletzt. In der südafghanischen Großstadt Kandahar starben mindestens 20 Menschen, als am Mittag im Zentrum in zwei Containern versteckte Sprengsätze explodierte. Das eilte der Sprecher des Gouverneurs, Daud Ahmadi, mit. 37 Menschen seien verletzt worden. Es war nicht unmittelbar klar, was das Ziel des Anschlags war.