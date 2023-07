Terror Festnahmen nach Bombenexplosion in Pakistan mit 40 Toten

31. Juli 2023 | Quelle: dpa

Rettungskräfte tragen einen Verwundeten nach einer Bombenexplosion zu einem Rettungswagen. Bild: Bild: dpa

Pakistans Sicherheitsbehörden haben nach einer Bombenexplosion mit mehr als 40 Toten drei Verdächtige festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen sei ein Selbstmordattentäter dafür verantwortlich, sagte ein Polizeivertreter am Montag. DNA-Proben des mutmaßlichen Täters sollen untersucht werden. Bei der Explosion in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa waren am Sonntag 46 Menschen in den Tod gerissen und mehr als 150 verwundet worden.