Terror: Mindestens 29 Tote bei Kämpfen und Explosion in Afghanistan

KabulBei einer Vielzahl von Anschlägen und Gefechten sind in drei afghanischen Provinzen seit der Nacht mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Am Donnerstagmorgen starben allein in der ostafghanischen Provinz Logar mindestens acht Menschen bei einem mutmaßlichen Bombenattentat auf eine Versammlung von Friedensaktivisten, wie es in einer Stellungnahme des afghanischen Militärs hieß. Vier weitere Teilnehmer seien verletzt worden. Wer hinter dem Anschlag steckte, blieb zunächst unklar.