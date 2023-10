Terrorangriff der Hamas Geber der Palästinenser drehen den Geldhahn zu

09. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Die EU friert sämtliche Entwicklungshilfezahlungen an die Palästinenser vorerst ein. Bild: Bild: dpa

Deutschland und die EU setzen als Reaktion auf den Großangriff der islamistischen Hamas gegen Israel Hilfsprogramme für die Palästinensischen Gebiete aus. Die EU werde sämtliche Entwicklungshilfezahlungen an die Palästinenser vorerst einfrieren, kündigte der zuständige EU-Kommissar Olivér Várhelyi in Brüssel über den Kurznachrichtendienst X an. Es könne kein „Business as Usual” geben.