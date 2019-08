Terrorbekämpfung: USA rufen zum weltweiten Kampf gegen den IS auf

Washington Nach den jüngsten Erfolgen des internationalen Bündnisses gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak haben die USA zum weltweiten Kampf gegen die Extremisten aufgerufen. „Wir werden abermals nach Koalitionspartnern suchen, die sich uns in diesem Kampf anschließen“, sagte der Koordinator für Terrorismusbekämpfung der US-Regierung, Nathan Sales, am Donnerstag in Washington. „Die Vereinigten Staaten können das nicht alleine machen.“ Zugleich müssten die Gebiete in Syrien und im Irak, aus denen das Bündnis den IS vertrieben hat, gesichert werden.