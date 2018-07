Terrorgefahr: Wie sich die Bedrohung durch islamistischen Terror in Deutschland verändert

Das liegt am wachsenden Fahndungsdruck, der die Extremisten zu einem noch versteckteren Handeln zwingt, aber auch an den Niederlagen, die der IS im Irak und in Syrien erlitten hat. Der Zusammenbruch des Pseudo-Kalifats der Terrormiliz hat nach Einschätzung des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg Maaßen, aber nicht zu einem „Verschwinden dschihadistischer Ideologie“ geführt.