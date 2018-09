Terrorgruppe „Al-Ahwasieh“: Iran bestellt nach Anschlag auf Militärparade europäische Diplomaten ein

TeheranNach einem Anschlag auf eine Militärparade in der iranischen Stadt Ahwas mit Dutzenden Toten hat die iranische Führung in Teheran am Samstagabend diplomatische Vertreter dreier europäischer Staaten einbestellt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Irna vom Sonntagmorgen waren die Botschafter Dänemarks und der Niederlande sowie der britische Geschäftsträger betroffen. Die iranische Führung habe damit protestiert, „dass die drei Staaten einigen Mitgliedern der Terrorgruppe, die für den Anschlag in Ahwas verantwortlich zeichne, Zuflucht gewährten“.