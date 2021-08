Terrorgruppe: Anschlag in Afghanistan: Wie gefährlich ist der IS-Ableger?

Je mehr sich die Taliban in jüngsten Jahren auf Friedensgespräche mit den USA einließen, desto stärker zog es Unzufriedene in deren Reihen zum extremeren IS-Ableger, der immer mehr Zulauf bekam. Die meisten waren besonders verstimmt darüber, dass die Taliban ausgerechnet in einer Zeit auf Verhandlungen mit den Amerikanern setzten, in der die islamistische Gruppe Kurs auf einen militärischen Sieg nahm.



Der IS-Ableger lockte auch etliche Kämpfer der militanten Islamischen Bewegung im Nachbarland Usbekistan. Zulauf bekam Afghanistans Arm der Terrormiliz auch aus der einzigen iranischen Provinz, die mehrheitlich von Sunniten bewohnt wird. Mitstreiter gewann der IS-Arm zudem unter Mitgliedern der Islamischen Turkestan-Partei, die sich unter anderem aus Uiguren aus dem Nordosten Chinas zusammensetzt.



Viele der Kämpfer zog die gewalttätige und extreme IS-Ideologie an, zu der das Versprechen eines Kalifats gehört, in dem die islamische Welt vereint sein werde. Für ein solches Ziel sind die Taliban nie eingetreten.