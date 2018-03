Terrorismus: Frankreichs schwieriger Umgang mit Gefährdern

Am vergangenen Donnerstag wurde an den Mut und die Opferbereitschaft von Oberstleutnant Arnaud Beltrame mit einem Staatsakt im Hotel des Invalides in Paris erinnert. Er hatte sich freiwillig gegen eine Geisel austauschen lassen und in die Gewalt des Terroristen begeben. Fast drei Stunden hielt er sich in dem Supermarkt auf, versuchte offenbar, den Attentäter zu entwaffnen und wurde von diesem niedergestochen.