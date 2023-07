Terrorismus IS bekennt sich zu Anschlag in Pakistan

31. Juli 2023 | Quelle: dpa

Trauernde nehmen in Bajur an der Beerdigung von Opfern der Bombenexplosion teil. Bild: Bild: dpa

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat das Bombenattentat mit Dutzenden Toten in Pakistan für sich reklamiert. Dies berichtete das Sprachrohr „Amak” der Dschihadisten-Miliz. Am Sonntag hatte sich demnach ein Selbstmordattentäter auf einer politischen Veranstaltung der islamisch-konservativen Partei Jamiat Ulema-e Islam (JUI-F) in die Luft gesprengt. Mindestens 46 Menschen wurden dabei in den Tod gerissen und mehr als 150 verletzt.