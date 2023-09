Terrorismus Mali: Islamisten töten bei Anschlägen mehr als 60 Menschen

08. September 2023 | Quelle: dpa

Terroristen haben laut malischer Regierung im ein Schiff und ein Armeelager angegriffen. Bild: Bild: dpa

Bei zwei Terroranschlägen islamistischer Kämpfer in Mali sind nach Angaben der Militärregierung mindestens 64 Zivilisten und Soldaten ums Leben gekommen. Die Regierung teilte in der Nacht zu Freitag auf Facebook mit, Terroristen hätten gestern im Nordosten des Landes ein Schiff und ein Armeelager in Bamba in der Region Gao angegriffen.