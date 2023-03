Terrorismus Nach Terror-Verdacht acht Festnahmen in Belgien

28. März 2023 | Quelle: dpa

Soldaten des Militärs während eines Anti-Terror-Einsatzes in Brüssel (Symbolbild). Bild: Bild: dpa

In Zusammenhang mit Anschlagsplänen sind in Belgien acht Personen festgenommen worden. Wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete, stehen mindestens zwei von ihnen in Verdacht, einen Terroranschlag in Belgien vorbereitet zu haben.