Terrorismus Taliban töten mindestens 14 Sicherheitskräfte in Afghanistan

KabulBei Gefechten in drei afghanischen Provinzen sind in der Nacht zu Montag mindestens 14 Sicherheitskräfte getötet worden. In der westlichen Provinz Farah wurden bei einem Überfall der radikalislamischen Taliban auf einen Kontrollposten im Bezirk Puscht Rod mindestens sieben Polizisten getötet und zwei verletzt, wie der Provinzrat Khair Mohammed Nursai sagte.