Terrorismus Türkei verkündet „Neutralisierung” von IS-Anführer

30. April 2023 | Quelle: dpa

Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei. Bild: Bild: dpa

Der türkische Geheimdienst hat Regierungsangaben zufolge bei einem Einsatz in Syrien den „sogenannten Anführer” der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) „neutralisiert”. Man habe Abu al-Husain al-Husaini al-Kuraischi lange verfolgt, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge am Sonntagabend.