Terrorismus US-Militär tötet wichtigen IS-Anführer in Somalia

27. Januar 2023 | Quelle: dpa

Lloyd Austin ist Verteidigungsminister der USA. Bild: Bild: dpa

US-Streitkräfte haben in Somalia einen der wichtigsten Anführer der Terrormiliz IS in der Region getötet. Der Einsatz im Norden des Landes habe zum Tod von Bilal al-Sudani sowie rund zehn weiteren Anhängern der Extremisten geführt, teilte das Weiße Haus mit.