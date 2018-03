Terrormiliz: IS tötet 25 irakische regierungstreue Milizionäre

KirkukKämpfer der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) haben in der Nähe der nordirakischen Stadt Kirkuk nach offiziellen Angaben mindestens 25 Angehörige einer regierungstreuen Miliz getötet. Die IS-Kämpfer hätten als Polizisten verkleidet einen Konvoi der PMF-Miliz aus dem Hinterhalt angegriffen, erklärte ein Kommandeur der Miliz am Montag. Dabei seien am Sonntagabend zunächst zwölf Milizionäre getötet und 13 weitere verschleppt worden. Deren Leichen seien von Sicherheitskräften später von Kugeln durchsiebt gefunden worden. Zu dem Angriff bekannte sich der IS.