Terrormiliz IS tötet in Syrien mehr als 40 Rebellen

Laut der Beobachtungsstelle hielten die Gefechte bis Samstagfrüh an. IS-Kämpfer hätten SDF-Stellungen am östlichen Ufer des Euphrat im Osten von Syrien angegriffen. SDF-Kämpfer rücken seit September vor, um die letzten vom IS gehaltenen Gebiete in Syrien zu erobern. Dabei werden sie von den USA und deren Verbündeten mit Luftangriffen unterstützt.