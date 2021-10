Tesla geht nach Austin: Ein Besuch in Elon Musks neuer Lieblingsstadt

Kurz hinter der Ausfahrt 446 staut sich der Verkehr plötzlich zurück. Im Sekundentakt fahren Lieferfahrzeuge, Lastkraftwagen und Mitarbeiterautos von der Schnellstraße 130 ab, um sich dem riesigen Rohbau zu nähern, der hier, zwischen Austin und dem internationalen Airport der Stadt aus dem Boden nach oben wächst. Es muss schnell gehen – denn hier baut nicht irgendwer. Autokonzern Tesla, eine der wertvollsten und innovativsten Marken der Welt, hat diesen Flecken Erde ausgewählt, um eine seiner zwei neuen Gigafabriken zu errichten – und sein neues Firmenhauptquartier. Erst im August 2020 haben die Bauarbeiten begonnen, doch bereits jetzt ragt das Fabrikgebäude mehrere Stockwerke hoch. Gearbeitet wird Tag und Nacht. Denn die Produktion, so hat es Firmengründer Elon Musk versprochen, soll noch in diesem Jahr aufgenommen werden.

Dass der Tesla-Chef die texanische Hauptstadt als neuen Hauptsitz seines Unternehmens ausgewählt hat, überrascht nicht. Austin ist einer der attraktivsten Standorte der USA. Die Stadt und ihre umliegenden Vororte sind die am schnellsten wachsende Metropolregion der Vereinigten Staaten – und eine der dynamischsten Wirtschaftsregionen im ganzen Land. Die hervorragende Universität, die Nähe zur Regierung und die seit Jahren wachsende Tech-Szene machen die Hauptstadt hip und lebenswert – und ein bisschen anders. „Keep Austin Weird“ – „Lasst Austin schräg“ – war rund 20 Jahre lang der inoffizielle Schlachtruf seiner jungen, gut ausgebildeten Bewohner, die sich in den durchgentrifizierten Vierteln um das Zentrum herum angesiedelt haben. Seit vergangenem Jahr ist es auch der offizielle Slogan der Independent Business Alliance, gedruckt auf zahllosen T-Shirts und Aufklebern überall in der Stadt. Gleichzeitig sorgt eine höchst businessfreundliche Regierungspolitik in Texas dazu, dass die progressiveren Geister in Austin den Unternehmen das Leben nicht allzu schwer machen können. Der Bundesstaat reguliert wenig und zieht kaum Steuern ein. Das lockt zahlreiche Unternehmen nach Texas, die sich in Tech-Hubs wie der Bay Area oder in Seattle zunehmend gegängelt fühlen.