 Testende: US-Grenzschutz hat mit Abbau von Testmauer zu Mexiko begonnen

San DiegoDer US-Grenzschutz hat mit dem Abbau der umstrittenen Prototypen für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko begonnen. Die Tests an den acht Mauer-Modellen in der Nähe von San Diego im Bundesstaat Kalifornien seien abgeschlossen, teilte ein Sprecher der Grenzschutzbehörde CBP am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit.