Teststarts: Nordkorea feuert erneut ballistische Raketen ab

In der vergangenen Woche traf das erste atomar bewaffnete U-Boot der USA seit den 80er Jahren in Südkorea ein, die „USS Kentucky“. Nordkorea reagierte auf die Ankunft des U-Boots mit Tests von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern. So wollte es offenbar demonstrieren, dass es in der Lage ist, Südkorea und die stationierten US-Schiffe anzugreifen.