Texas: Demokraten fordern schärfere Waffengesetze nach Massaker in El Paso

Auch die Senatorin Amy Klobuchar prangerte die NRA an. Der Verband habe lange die amerikanische Politik dominiert – bis hin zu einem Punkt, wo er „vernünftige Gesetze, die Todesfälle und Tötungen verhindert hätten“ aufgehalten habe. Bei dem Massaker in einem Einkaufszentrum in El Paso tötete ein Schütze am Samstagvormittag 20 Menschen und verletzte 26 weitere. Ein Verdächtiger wurde verhaftet.