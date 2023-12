Texas Gericht erlaubt Frau Abtreibung - Generalstaatsanwalt droht

07. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton droht den Ärzten, die möglicherweise eine Abtreibung durchführen. Bild: Bild: dpa

In einem bedeutenden Verfahren über Abtreibungsrecht im US-Bundesstaat Texas hat ein Gericht einer Frau einen Schwangerschaftsabbruch erlaubt. Die schwangere Frau hatte gegen das restriktive Abtreibungsverbot in Texas geklagt und bekam am Donnerstag vor einem Gericht in Austin Recht.