Texas US-Gericht setzt Zulassung für Abtreibungsmedikament aus

08. April 2023 | Quelle: dpa

Mifepriston ist eines von zwei Medikamenten, die in den USA üblicherweise zusammen für Abtreibungen eingesetzt werden. Bild: Bild: dpa

Ein Bundesgericht im US-Staat Texas hat die Zulassung des Abtreibungsmedikaments Mifepriston in den USA per einstweiliger Verfügung ausgesetzt. Der Beschluss soll allerdings erst in sieben Tagen in Kraft treten, um der für die Zulassung von Medikamenten zuständigen Behörde die Möglichkeit zu geben, Berufung gegen die Entscheidung einzulegen, hieß es in dem Gerichtsbeschluss. US-Justizminister Merrick Garland teilte prompt mit, sein Ministerium sei mit der Entscheidung überhaupt nicht einverstanden und werde Berufung dagegen einlegen. Beobachter gehen davon aus, dass der Fall vor dem obersten Gerichtshof der USA landen wird.