 Thailand: Prinzessin mit Kandidatur steht mit Kandidatur als Premierministerin vor dem Aus

Die Prinzessin hatte am Freitag überraschend angekündigt, sich bei der Parlamentswahl am 24. März als Premierministerin zu bewerben. Damit stellte sie sich gegen Thailands Generäle, die seit einem Militärputsch 2014 an der Macht sind. Am Abend sprach König Maha Vajiralongkorn seiner Schwester dann praktisch das Recht ab zu kandidieren.