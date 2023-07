Threads greift Twitter an Warum Zuckerberg plötzlich „open and friendly“ sein will

Auf Facebook geht es nämlich nicht immer „open and friendly“ zu. Im Gegenteil. Hass und Hetze sind in dem sozialen Netzwerk ebenso so finden wie Seiten von Verschwörungstheoretikern und Desinformationskampagnen. Auch Instagram steht in der Kritik. Auf der Plattform vernetzen sich nach Recherchen des Wall Street Journal (WSJ), der Stanford University und der University of Massachusetts Amherst Pädophile und Anbieter sexualisierter Gewaltdarstellung an Kindern.