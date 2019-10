„Tick“- und „Kincade“-Feuer Zehntausende fliehen vor Waldbränden in Kalifornien

Am Freitagmorgen (Ortszeit) waren dort etwa 600 Brandbekämpfer im Einsatz. „Die erratischen Winde heute sind eine Herausforderung für unsere Feuerwehrleute, weil sie die Richtung wechseln und zunehmen könnten“, erklärte die Feuerwehr in Los Angeles. Das könne ein größeres Risiko für die Häuser in dem Gebiet bedeuten. Die Ursache des Brandes war zunächst nicht bekannt.