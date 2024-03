TikTok-Verbot Donald Trump ist dagegen – und hat Recht

Voraussichtlich schon an diesem Mittwoch soll ein von dem republikanischen Abgeordneten Mike Gallagher und dem demokratischen Abgeordneten Raja Krishnamoorthi gemeinsam eingebrachtes Gesetz das US-Repräsentantenhaus passieren, das Bytedance erneut dazu zwingen könnte, TikTok an ein US-Unternehmen zu veräußern. Und bei Widerstand den Geschäftsbetrieb in den USA verbietet. Die Appstores von Apple und Google wären dann gezwungen, die App von TikTok aus ihrem Angebot zu nehmen.