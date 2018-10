Tod Khashoggis Merkel und Macron planen EU-Sanktionen gegen Saudi-Arabien

Der saudische Regierungskritiker Khashoggi war Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. Saudi-Arabien hatte dies erst nach internationalem Druck eingeräumt. Die 18 verhafteten Verdächtigen will das Königreich nicht an die Türkei ausliefern. „Diese Personen sind Saudis, sie werden in Saudi-Arabien festgehalten, die Ermittlung ist in Saudi-Arabien, (und) sie werden strafrechtlich verfolgt in Saudi Arabien“, sagte Außenminister Adel al-Dschubair am Samstag bei einer Sicherheitskonferenz in Bahrain.