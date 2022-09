Tod von Mahsa Amini: Proteste im Iran - Bundesregierung fordert Aufklärung im Fall Amini

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte am Donnerstag am Rande ihres Besuchs bei den Vereinten Nationen (UN) in New York angekündigt, dass die Bundesregierung „diesen Bruch mit Frauenrechten und damit Menschenrechten auch in den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen bringen“ werde. Es sei klar, dass „der brutale Angriff auf die mutigen Frauen im Iran eben auch ein Angriff auf die Menschheit“ sei.