Todestag: Still ist es nur an Helmut Kohls Grab

Und nun? In Abstimmung mit den Vorsitzenden der Ratsfraktionen in Ludwigshafen werde die Frage der Ehrung nach der Kommunalwahl 2019 in einem geordneten Verfahren unter Beteiligung der Bürger entschieden, teilt eine Sprecherin der Stadt mit. OB Jutta Steinruck (SPD) habe von Anfang an deutlich gemacht, dass sie eine Würdigung von Kohls Verdiensten um die Einheit Europas befürworte. Im Frankenthaler Stadtrat verständigte sich der Ältestenrat nach Angaben einer Rathaussprecherin zunächst darauf, dass er allgemeiner über die Umbenennung und Benennung von Plätzen beraten will. In Mainz wurde ein Umbenennungsbeschluss realisiert, in Speyer steht das bevor.