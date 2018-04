TPP Trump will wieder über Pazifik-Handelsbakommen verhandeln

13. April 2018

US-Präsident Donald Trump Bild: AP Bild:

Neue Pirouette von Trump: Der US-Präsident lässt einen Wiedereinstieg in Verhandlungen zum Freihandelspakt TPP prüfen. Doch gibt es Zweifel an Trumps Ernsthaftigkeit, vor allem in Japan.