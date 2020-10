Traditionelle Parade Zehntausende demonstrieren in Taiwan für LGBT-Rechte

Zehntausende haben trotz der Coronavirus-Pandemie in Taiwan für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Trans-Menschen (LGBT) demonstriert. An der traditionellen Gay-Pride-Parade in der Hauptstadt Taipeh, die als größte Asiens gilt, beteiligten sich auch Mitglieder der regierenden Fortschrittspartei (DPP), wie die Veranstalter mitteilten. Diese sprachen von insgesamt rund 130.000 Teilnehmern. Gäste aus dem Ausland konnten wegen der Pandemie dieses Mal nicht anreisen.