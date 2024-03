Training: Schweden beteiligt sich bereits vor Beitritt an Nato-Übungen

Kurz vor dem offiziellen Beitritt Schwedens zur Nato nehmen die schwedischen Streitkräfte an der größten militärischen Luftübung des Bündnisses seit dem Ende des Kalten Krieges teil. „Das neue Konzept besteht nun darin, dass wir versuchen, die Integration weiter voranzutreiben, und dies wird durch die neue Nato-Mitgliedschaft Finnlands und die bevorstehende Nato-Mitgliedschaft Schwedens möglich“, sagte Generalmajor Rolf Folland, Chef der norwegischen Luftstreitkräfte und Leiter eines neuen Luftwaffenzentrums, am Dienstag. „Damit ist das letzte Hindernis für die vollständige Integration beseitigt und wir können in Friedens-, Krisen- und Kriegszeiten als eine Luftwaffe operieren.“ Die Übungen, an denen mehr als 20.000 Soldaten aus über einem Dutzend Ländern teilnehmen, finden im hohen Norden Norwegens, Schwedens und Finnlands statt, um der wachsenden Bedrohung durch Russland zu begegnen.