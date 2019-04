Transatlantic Business Barometer 2019 Das kritisieren US-Firmen am Standort Deutschland

Der deutsch-amerikanische Haussegen hängt nicht so schief, wie es die Alltagspolitik oft vermuten lässt. Zumindest nicht für Unternehmen, die im jeweils anderen Land investieren. Darauf deutet das neue Transatlantic Business Barometer 2019 hin, dass die amerikanische Handelskammer in Deutschland, kurz AmCham, am heutigen Freitag in Berlin vorgestellt hat.