Transatlantische Außenpolitik „Deutschland und die EU müssen als Advokaten des freien Handels auftreten“

Simone Menne ist Präsidentin der American Chamber of Commerce in Germany, Multiaufsichtsrätin (Henkel, Deutsche Post. Johnson Controls) und ehemalige Topmanagerin (Lufthansa, Boehringer Ingelheim).



WirtschaftsWoche: Frau Menne, in welchen Zustand befindet sich das transatlantische Verhältnis gerade?

Simone Menne: In einem sehr stabilen – gerade, wenn man die Lage aus der Perspektive der vergangenen fünf Jahre betrachtet. Auch wenn es einige Differenzen gibt, die noch zu klären sind.