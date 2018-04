Transatlantische Beziehungen: Die Besuche von Merkel und Macron bei Trump könnten unterschiedlicher kaum sein

Merkel, die nüchterne Protestantin, gilt als gänzlich uninteressiert am oft doch recht männlichen Gepränge und Gedröhne von Paraden und Tschingderassa, wenn der Unterschied zwischen Staats- und Arbeitsbesuch doch auch ins Auge fällt. Trumps Verhältnis zur Kanzlerin ist so mittel. Er trat 2016 gegen Werte an, für die sie steht. Dass Merkel ihn nach seiner Wahl an diese Werte erinnerte, Freiheit, Fairness, Demokratie, wird er ihr nicht vergessen haben. Für so etwas hat der quecksilbrige Präsident ein langes Gedächtnis.