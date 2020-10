Transatlantische Beziehungen Dieser Mann will die deutsch-amerikanische Freundschaft retten

Es ist in etwa ein Jahr her, dass Richenhagen den Posten des Chairmans of the Board of Trustees des American Institutes for Contemporary German Studies – kurz AICGS – übernahm. Der Think Tank, angeschlossen an die angesehene Johns Hopkins University mit Sitz in Washington, hat in der transatlantischen Gemeinschaft einen guten Ruf, in der öffentlichen Wahrnehmung spielt es jedoch in einer anderen Liga als etwa die Atlantik-Brücke oder ihre amerikanische Schwesterorganisation, der American Council on Germany (ACG). Doch das soll sich ändern.