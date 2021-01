Transatlantische Wirtschaftsbeziehungen Biden und Harris sind eine Chance für den Freihandel

Eindeutig bekennt sich Biden zu multilateralen Vereinbarungen, wie dem Pariser Klimaabkommen, der WTO oder der WHO, er benennt NATO und EU als Partner, mit denen seine Administration konstruktiv zusammenarbeiten will. Das ist gut fürs Klima – in vielfältigem Sinne.



Chancen für die Wirtschaft – auch in der EU und Deutschland – bietet der „Biden Plan to build a modern, sustainable infrastructure and an equitable clean energy future“. Zwei Billionen US-Dollar wollen Biden und Harris in ihrer ersten Legislaturperiode investieren. In Klimaschutz und Digitalisierung genauso wie in Auto- und Eisenbahnen, in Strom- und Energienetze. Selbst wenn man an „Buy American“ glaubt, wird das ohne den europäischen Maschinenbau nicht möglich sein.