Transatlantischer Handel „Wir brauchen mehr Harley-Davidson-Entscheidungen“

Politik und Unternehmen sind gleichermaßen ratlos, wie sie auf Trumps aggressives Vorgehen reagieren sollen. „Unsere Maßstäbe, wie Politik gemacht wird, funktionieren nicht mehr“, sagt ein Unternehmensvertreter. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will noch in den kommenden Wochen nach Washington fliegen, um Trump die Automobilzölle auszureden. Seine Mitarbeiter bereiten umfangreiches Zahlenmaterial vor, um etwa zu illustrieren, wie viele Jobs deutsche Automobilbauer in den USA geschaffen haben (116.000) und wie viele Fahrzeuge alleine bei BMW aus den USA in den Export gehen (70 Prozent). Doch die Branche erhofft sich von dem Besuch wenig. Trump sei so von dem Thema Handelsbilanz besessen, dass andere Zahlen und Fakten ihn nicht interessierten.



Deutsche Unternehmensvertreter, die sich mit US-Kollegen unterhalten, bekommen wenig Erfreuliches zu hören. Trump denke in einem Freund-Feind-Schema, in dem Kompromisse nicht möglich seien.