Transatlantischer Handelsstreit „America first“ zieht immer noch in den USA

Wie sehen Sie die anderen Kritikpunkte aus Brüssel?

Viele der IRA-Subventionen sind daran gebunden, dass in Nordamerika produzierte Waren und Teile bei Herstellung des Endproduktes verwendet werden. Das ist nach WTO-Recht strikt verboten. Darauf fokussiert sich auch die Kritik der EU-Kommission. Zudem ist interessant, dass die EU-Kommission eine Subvention für Hersteller von sauberem Wasserstoff von rund 30 Milliarden Dollar angreift. Die EU-Kommission hat im Januar Richtlinien für die Subventionierung von Energie und Klima erlassen, die eine solche Praxis auch in Europa erlaubt. Bei der Dekarbonisierung in Produktionsprozessen dürfen in Europa bis zu 100 Prozent der Finanzierungslücke subventioniert werden. Die Amerikaner tun sich beispielsweise sehr schwer damit zu akzeptieren, dass wir in Europa die Dekarbonisierung von Stahlwerken komplett bezuschussen wollen.