Transpazifisches Handelsabkommen: Trump will wohl wieder über Freihandelspakt TPP verhandeln

Die Regierung von Trumps Vorgänger Barack Obama hatte in dem Abkommen eine Möglichkeit gesehen, gemeinsam mit internationalen Partnern eine Vormachtstellung Chinas in der Pazifik-Region Einhalt zu gebieten. Trump kämpft inzwischen an der Zoll-Front gegen China und riskiert dort nach Auffassung von Wirtschaftsexperten einen Handelskrieg.