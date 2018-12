Trauerfeier „Der beste Vater, den ein Sohn oder eine Tochter haben könnte“

Die Zeremonie am Mittwoch in der Nationalen Kathedrale in Washington wirkte wie eine große Demonstration nationaler Einheit – was in den USA angesichts des oft vergifteten Klimas zwischen beiden politischen Lagern selten geworden ist. Neben US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania nahmen auch alle noch lebenden Ex-Präsidenten der USA sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel teil.