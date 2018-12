Trauerfeier Politiker würdigen früheren US-Präsidenten George Bush

Die US-Regierung rief für Mittwoch Staatstrauer aus. Alle Bundesbehörden bleiben geschlossen, genauso wie die Börse der New Yorker Wall Street. Flaggen an öffentlichen Gebäuden in den USA sollen 30 Tage lang zu Ehren des bekannten verstorbenen Politikers auf halbmast wehen. Bush starb im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Houston.