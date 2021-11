Travel Ban wird abgeschafft Ab Montag gibt es wieder Flieger in die USA – aber nur mit 2+1G

Und geplant wird durchaus. Die Fluglinie Delta Airlines habe bereits ein Plus von 450 Prozent an Auslandsbuchungen in die USA verzeichnet, so Hoffmann. „Mittlerweile sind Diskussionen über konkrete Flugrouten auf unseren Kammer-Veranstaltungen ein wichtiges Thema“, sagt er. „Das heißt: welche Routen werden von den verschiedenen Fluggesellschaften wie oft bedient und ab wann?“ Auch das Interesse an Geschäften in den USA sei wieder gestiegen. „Seit Bekanntgabe der Aufhebung der Reiserestriktionen erfahren wir ein spürbar höheres Volumen an Geschäftsanfragen aus Deutschland – ein deutliches Signal, dass die USA für deutsche Unternehmen wieder in den Fokus rücken“, so der Kammerchef.