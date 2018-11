Treffen bei G20 Trump und Xi Jinping gehen beim Handelsstreit aufeinander zu

Zuletzt herrschte eisige Stimmung zwischen den USA und China. Bild: AP Bild:

US-Präsident Donald Trump berichtet via Twitter von einer Annäherung mit China. So wollen sich die beiden Staatsoberhäupter offenbar am Rande des G-20-Gipfels Ende November in Argentinien treffen.