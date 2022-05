Treffen der G7-Energieminister Wird aus den G7-Staaten jetzt ein Klimaclub?

Die Länder, die dabei sind, würden sich verpflichten, Instrumente einzusetzen und deren Einhaltung zu kontrollieren, die den Ausstoß von Treibhausgasen senken. Maßnahmen also, die dazu führen sollen, dass zur Jahrhundertmitte eben nicht mehr davon in die Atmosphäre gelangen als wieder neutralisiert werden können.

Der Klimaclub soll Staaten offenstehen, die zum Beispiel die Emissionen mit einem CO2-Preis belegen, was das Verbrennen von Kohle, Öl oder Gas teurer macht. Nach dem Weltklimaabkommen von Paris 2015 steht es aber den Staaten offen, auch andere wirkungsvolle Mittel einzusetzen. Doch ist es schwer, diese Wege dann vergleichbar zu machen. Dazu müsste die Bundesregierung etwa eine Methode entwickeln, wie sich verschiedene Klimaschutzmaßnahmen vergleichen und in CO2-Preise umrechnen lassen. Ärmere Länder könnten abgestufte Maßstäbe für eine Mitgliedschaft bekommen. Die Idee: Wenn die Maßnahmen vergleichbar werden, können die Beteiligten voneinander lernen.