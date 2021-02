Treffen der Verteidigungsminister Nato verlängert Einsatz in Afghanistan

Mit der Entscheidung, jetzt noch keinen Rückzug anzuordnen, gilt es allerdings als so gut wie gesetzt, dass Nato-Truppen auch über den April hinaus in Afghanistan sein werden. Grund dafür ist, dass ein geordneter Rückzug hochkomplex ist und mindestens zwei Monate dauern dürfte. Die Bundeswehr war zuletzt noch mit etwa 1100 Soldaten an dem Nato-Einsatz „Resolute Support“ zur Ausbildung und Beratung der Sicherheitskräfte der afghanischen Regierung beteiligt.