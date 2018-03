Treffen im Weißen Haus: Trump dankt saudischem Kronprinzen – „Wir sind sehr gute Freunde geworden“

Dem 32-jährigen Mohammed stehen im Laufe seiner dreiwöchigen Reise durch die Vereinigten Staaten auch Gespräche mit Ministern sowie den Spitzen des Geheimdienstes CIA und des Parlaments bevor. In New York warten Geschäftsleute ebenso auf ihn wie IT-Experten in San Francisco und Persönlichkeiten der Unterhaltungsbranche in Los Angeles. Auch die Metropolen Boston und Houston stehen auf dem Reiseplan des Kronprinzen.