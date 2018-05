Treffen in Peking: Nähern sich die USA und China im Handelsstreit an?

Die USA und China haben sich in den Verhandlungen zur Vermeidung eines Handelskrieges offensichtlich angenähert. In mehreren Punkten sei bei den Gesprächen der beiden hochrangigen Delegationen in Peking eine Einigung erzielt worden, berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag. In anderen Fragen gebe es aber noch relativ viel Uneinigkeit. Beide Seiten seien jedoch gewillt, den Disput im Dialog zu lösen. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge hatte die chinesische Seite einen früheren Vorschlag der US-Seite als unfair abgelehnt.