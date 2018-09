Treffen in Pjöngjang Nord- und Südkorea beraten über eine komplette nukleare Abrüstung

SeoulNordkoreas Staatschef Kim Jong Un und der südkoreanische Präsident Moon Jae In werden sich vom 18. bis zum 20. September zu einem Gipfel in Pjöngjang einfinden. Dabei solle über die vollständige nukleare Abrüstung beraten werden, wurde am Donnerstag in Seoul bekannt. Am Vortag hatte sich eine südkoreanische Delegation in den Norden aufgemacht, um ein geplantes Treffen der beiden später in diesem Monat vorzubereiten.